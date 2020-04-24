Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що коронавірус – це покарання білорусам за недбале ставлення до лісів.

Про це він повідомив на нараді, присвяченій лісовому господарству Білорусі. На його думку, якби люди поважали природу, то їх би не брали жодні віруси.

– Ліс, як був нашим багатством, так і залишається. Але до цього багатства ми ставимося навіть часто потворно. І тому Господь, як я говорив, вдарив нас по голові коронавірусом, – сказав Лукашенко.

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До слова, станом на 24 квітня у Білорусі зафіксували 8 773 випадки Covid-19.

Однак Олександр Лукашенко у розпал коронавірусу відкрив школи у Білорусі.