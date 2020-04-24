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Канада виділить майже $1 млрд на пошук вакцини від коронавірусу

Канада спрямує 1,1 мільярда канадських доларів (близько $815 мільйонів) на розробку вакцини від коронавірусу та пошук інших способів боротьби із новим вірусом.

Про це під час прес-конференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

– Ми виділяємо додаткові 1,1 мільярда доларів на Національну медично-дослідницьку стратегію із боротьби з Covid-19.

Цей план має три складові: розробка вакцини й іншого лікування, підтримка клінічних випробувань та розширення тестування й моделювання, – сказав Трюдо.

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За його словами, для розробки вакцин та інших методів лікування до канадських університетів та госпіталів направлять 115 мільйонів (близько $85 млн).

Нагадаємо, учені з Оксфордського університету у Великій Британії розпочали клінічні випробування вакцини проти Covid-19 на людях.

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

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