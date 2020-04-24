Коронавірус може вбити близько 1% населення – дослідження

23 квітня вчені оприлюднили дослідження про смертність від коронавірусу за перші 40 днів епідемії на півночі Італії.

За його основу взяли сім муніципалітетів регіону Ломбардія, де мешкає 47 тис. людей – епіцентр епідемії.

Вчені проаналізували статистику і результати масових аналізів, які дають можливість визначити істинні масштаби зараження і реальну кількість смертей, пов’язаних з вірусом. Їх висновок – коронавірус теоретично може вбити близько 1% населення країни.

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21 лютого, коли стало ясно, що епідемія прийшла у Ломбардію, у семи муніципалітетах ввели повний карантин. Це негайно зупинило ланцюг зараження на Сovid-19. Однак до закриття району вірус встиг поширитися на сусідні регіони – Емілія-Романья і П’ємонт.

У тих же районах, після спаду епідемії, провели дослідження десятків донорів крові на антитіла до вірусу. На підставі цих даних учені підрахували, що рівень зараження вірусом склав від 21% майже до 80%.

Летальність

– Летальність коронавірусу в місцях, де багато людей похилого віку, – 1,29%. Для людей молодше 60 років вона становить 0,05%, а для літніх – 4,25%, – йдеться у дослідженні.

Початок пандемії в Італії показав, що вірус, якщо не вводити карантин, може швидко поширюватися на значну територію.

Введення жорстких карантинних заходів не змогло перешкодити вірусу заразити десятки відсотків жителів в самому італійському епіцентрі.

– Але обмеження врятували інші регіони: чим далі від епіцентру, тим нижче були частки заражених і смертність на душу населення, – йдеться у дослідженні.

Саме жорсткі карантинні заходи, очевидно, дозволили багатьом країнам перемогти першу хвилю епідемії.

– Якщо у нові хвилі епідемії вірус заразить всіх доступних йому людей, тобто 70% населення або більше, кожна країна може втратити 1% громадян, – констатують вчені.

Як писали Факти ICTV, в університетському госпіталі Базеля провели розтин 20 тіл пацієнтів, які померли від Covid-19.

Серед померлих переважали чоловіки, які мали пошкодження коронарних судин, третина пацієнтів хворіли на діабет.

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