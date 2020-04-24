Станом на ранок 24 квітня у світі 2 708 885 осіб захворіли на коронавірус. З них 190 858 померли, одужали 738 257 людей.
США досі залишаються антилідером серед країн із найбільшою кількістю підтверджених випадків – 869 170.
На другому місці Іспанія, де на коронавірус заразилися 213 024 особи, померло – 22 157.
Італія – на третій позиції. Там 189 973 хворих, з яких 25 549 померли.
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Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:
- Франція – 159 460;
- Німеччина – 153 129;
- Велика Британія – 139 246;
- Росія – 62 773;
- Бельгія – 42 797;
- Нідерланди – 35 921;
- Швейцарія – 28 496;
- Португалія – 22 353;
- Швеція – 16 755;
- Австрія – 15 002;
- Польща – 10 511;
- Норвегія – 7 401.
Станом на 09.30 23 квітня в Україні зафіксовано 7 170 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією.
Загалом 187 осіб померли, а 504 пацієнта одужали. За добу виявлено 578 нових випадків.
Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.