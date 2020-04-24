Станом на ранок 24 квітня у світі 2 708 885 осіб захворіли на коронавірус. З них 190 858 померли, одужали 738 257 людей.

США досі залишаються антилідером серед країн із найбільшою кількістю підтверджених випадків – 869 170.

На другому місці Іспанія, де на коронавірус заразилися 213 024 особи, померло – 22 157.

Італія – на третій позиції. Там 189 973 хворих, з яких 25 549 померли.

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Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

Франція – 159 460;

Німеччина – 153 129;

Велика Британія – 139 246;

Росія – 62 773;

Бельгія – 42 797;

Нідерланди – 35 921;

Швейцарія – 28 496;

Португалія – ​​ 22 353;

Швеція – 16 755;

Австрія – 15 002;

Польща – 10 511;

Норвегія – 7 401.

Станом на 09.30 23 квітня в Україні зафіксовано 7 170 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 187 осіб померли, а 504 пацієнта одужали. За добу виявлено 578 нових випадків.

Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.