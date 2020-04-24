3 березня в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу. Спалах Covid-19 почався в грудні 2019 року в китайському місті Ухань.

Коронавірус – це гостре вірусне захворювання, яке характеризується переважним ураженням дихальної системи і шлунково-кишкового тракту.

Симптоми коронавірусу схожі на симптоми грипу. Для обережності необхідно дотримуватися таких основних заходів:

мити руки не менше 20 секунд;

не торкатися носа, очей або рота немитими руками;

уникати тісного контакту з людьми, які кашляють і чхають;

використовувати маску.

ВООЗ зазначає, що лікування коронавірусу буде набагато простіше, якщо за підвищеної температури, появи кашлю і утруднення дихання відразу звернутися за медичною допомогою.

Також в разі, якщо ви відвідували район Китаю або контактували з людиною, у якої спостерігалися симптоми Covid-19, необхідно повідомити про це медичного працівника.

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Такі симптоми, як підвищення температури, кашель, утруднення дихання можуть бути викликані респіраторною інфекцією і вимагають негайного звернення до медустанови.

Пацієнтів з підозрою на коронавірус необхідно ізолювати в одномісних палатах. У разі, якщо одномісних палат не вистачає, людей потрібно розміщувати в палатах, в яких відстань між ліжками не менше одного метра.

За інформацією ВООЗ, для лікування Covid-19 антибіотики не ефективні.

Нині для профілактики або лікування коронавірусу в світі не існує вакцини. Однак людей з важким перебігом захворювання необхідно госпіталізувати.

Завдяки лікувальним заходам у багатьох пацієнтів з коронавірусом хвороба закінчується одужанням.

Команда ВООЗ також розробила онлайн-курс з лікування хворих з тяжким гострим респіраторним захворюванням.

Деякі ЗМІ повідомляють про лікування коронавірусу Арбідолом, Оксоліновою маззю та навіть цибулею, однак офіційної інформації з цього приводу немає.

У разі підозри на Covid-19 для лікарів, епідеміологів та лабораторних фахівців МОЗ розробив алгоритм дій.











Лікування коронавірусу – рекомендації ВООЗ / 3 фотографии

В Україні є тести на коронавірус вітчизняного та німецького виробництв.

– У нас 12 тис. місць в інфекційних стаціонарах, 2 тис. лікарів-інфекціоністів, в лікарнях є інфекційні бокси, 605 апаратів штучного дихання – і це тільки в інфекційних лікарнях, – сказав голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

За його словами, уряд посилює заходи безпеки.

ВООЗ опублікувала документ з детальними рекомендаціями лікарів про ранню підтримувальну терапію та спостереження, ведення пацієнтів з гіпоксемічною дихальною недостатністю і ГРДС, забір матеріалу для лабораторної діагностики, ведення пацієнтів з важким сепсисом та профілактику ускладнень.

Коронавирус в Украине: как лечат Covid-19

Раніше китайські медики опублікували симптоми коронавірусу по днях, які показують, як протікає захворювання. За основу досліджень були взяті історії хвороб пацієнтів двох лікарень Уханя.

Джерело: ВООЗ