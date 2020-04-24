Науковці розповіли, на скільки Covid-19 скорочує життя людини

Коронавірус може впливати на тривалість життя людини. Особа, яка перехворіла на Covid-19, може померти раніше, ніж якби вона не заразилася вірусом.

Як вважають співробітники Національної служби охорони здоров’я Шотландії і експерти з університетів Глазго і Единбурга, перенесений коронавірус скорочує тривалість життя людини у середньому на 10 років.

– Чоловіки через коронавірус залишають цей світ у середньому на 13 років раніше, а жінки – на 11, – йдеться в дослідженні.

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На думку експертів, коронавірус – це значне навантаження для організму людини, через це можуть виникати такі наслідки. Хоча це лише попередні дані, питання вимагає подальшого вивчення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що коронавірус робить з організмом людини.

Джерело: Wellcome open research