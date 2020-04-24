Пандемія Covid-19 перетворюється на кризу прав людини – ООН

Пандемія коронавируса стрімко перетворюється на кризу у галузі прав людини.

Із такою думкою виступив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Він закликав уряди держав гарантувати доступність охорони здоров’я, продовольства, води і житла для всіх громадян, а також подбати про надання економічної допомоги найбільш постраждалим верствам населення.

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– Ми бачимо, що сам вірус не проводить дискримінації, але його наслідки мають дискримінаційний характер, оголюючи глибинні проблеми у плані надання соціальних послуг. Ми повинні гарантувати, що ці проблеми будуть належним чином вирішуватися, – підкреслив він.

У ВООЗ попереджають, що, хоч деякі країни і починають пом’якшувати карантинні заходи, боротьба з вірусом триває.

– І давайте не забувати: загрозу світові несе вірус, а не люди, – додав Гутерріш.

Нагадаємо, нещодавно в ООН заявили, що людство може зіткнутися з масовим голодом через пандемію коронавірусу, якщо не забезпечить продовольчу безпеку.