Пережила ''іспанку'' та дві війни: 106-річна жителька Іспанії вилікувалась від коронавірусу

Жителька іспанської провінції Андалусія 106-річна Ана дель Вальє вилікувалась від коронавірусу.

Жінка 100 років тому також вилікувалася від іспанки – штаму грипу, який переріс в пандемію в 1918-1920 роках.

За словами невістки Пакі Санчес, її свекрусі було всього шість років, коли вона заразилася грипом. Хворіла місяць, після чого одужала.

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З 2012 року Ана дель Вальє живе у будинку для літніх людей в місті Кадіс. 20 березня стало відомо, що вона заразилася Covid-19.

Пакі Санчес розповіла, що довгий час вони не могли отримати інформацію про Ану дель Вальє.

Пізніше стало відомо, що жінку перевели в лікарню, де вона за кілька тижнів видужала від коронавірусу.

У жовтні Ана дель Вальє збирається святкувати 107-ий день народження. Вона стала одним з найстарших людей Іспанії та інших країн, які пережили коронавірус.

У Бразилії 99-річний ветеран Другої світової війни Ермандо Півета вилікувався від коронавірусу Covid-19. Він вийшов із госпіталя під оплески медперсоналу.

Джерело: Malagahoy.es