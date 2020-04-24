Через коронавірус у Польщі школи, університети та дитячі садки будуть закриті ще місяць – до 24 травня.

Відповідно влада країни продовжили терміни закриття навчальних закладів, які повинні були закінчитися 26 квітня.

Випускні іспити у школах і коледжах, які зазвичай починаються у травні, перенесли на червень.

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Нагадаємо, станом на 24 квітня у Польщі зареєстровано 10 759 випадків Covid-19. Однак незабаром влада країни планує послабити деякі карантинні заходи – відкрити готелі, бібліотеки, музеї та художні галереї.

Раніше Факти ICTV писали, що від коронавірусу у Польщі померли 435 людей.