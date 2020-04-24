Пристосований до холоду: вчені виявили нові характеристики коронавірусу

Американські вчені встановили, що коронавірус менш стійкий в теплому і вологому кліматі, ніж в сухому і холодному, заявив президент США Дональд Трамп в ході прес-конференції в Білому домі.

– З кожним днем ​​ми все більше дізнаємося про цього супротивника. Вчені з нашого міністерства внутрішньої безпеки представили доповідь, в якій йдеться про те, як вірус поводиться за різних температур, кліматі, поверхнях, – заявив він.

Дослідження показали, що вірус краще виживає в холодному і сухому середовищі, а гірше – в теплій і вологій.

Так, згідно з інформацією вченого з МВБ Білла Брайанта, період напіврозпаду вірусу в краплі слини на поверхні за температури 21-23 градуси за Цельсієм, вологості 20% і за відсутності сонця складе 18 годин, а в тих же умовах, але за вологості 80% – 6 годин.

За температури 35 градусів за Цельсієм і вологості 80% воно прискориться до 1 години, а за температури 21-23 градуси, вологості 80% і в літню пору – до 2 хвилин.

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Якщо ж говорити про ситуацію, коли він перебуває в повітрі на частинках аерозолю, то за температури 21-23 градуси, вологості 20% і без сонця період напіврозпаду складе близько 60 хвилин, а з тими ж умовами, але в сонячну погоду влітку – приблизно 1,5 хвилини.

Віце-президент США Майк Пенс зазначив, що результати подібних досліджень дозволять владі штатів грамотніше планувати поетапне повернення до нормального життя після скасування обмежувальних заходів у боротьбі проти коронавірусу.

Раніше Дональд Трамп заявив, що думає над продовженням карантину в США після 1 травня.