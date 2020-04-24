PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Пристосований до холоду: вчені виявили нові характеристики коронавірусу

Американські вчені встановили, що коронавірус менш стійкий в теплому і вологому кліматі, ніж в сухому і холодному, заявив президент США Дональд Трамп в ході прес-конференції в Білому домі.

– З кожним днем ​​ми все більше дізнаємося про цього супротивника. Вчені з нашого міністерства внутрішньої безпеки представили доповідь, в якій йдеться про те, як вірус поводиться за різних температур, кліматі, поверхнях, – заявив він.

Дослідження показали, що вірус краще виживає в холодному і сухому середовищі, а гірше – в теплій і вологій.

Так, згідно з інформацією вченого з МВБ Білла Брайанта, період напіврозпаду вірусу в краплі слини на поверхні за температури 21-23 градуси за Цельсієм, вологості 20% і за відсутності сонця складе 18 годин, а в тих же умовах, але за вологості 80% – 6 годин.

За температури 35 градусів за Цельсієм і вологості 80% воно прискориться до 1 години, а за температури 21-23 градуси, вологості 80% і в літню пору – до 2 хвилин.

Читайте: США виділили $270 млн допомоги для боротьби з коронавірусом

Якщо ж говорити про ситуацію, коли він перебуває в повітрі на частинках аерозолю, то за температури 21-23 градуси, вологості 20% і без сонця період напіврозпаду складе близько 60 хвилин, а з тими ж умовами, але в сонячну погоду влітку – приблизно 1,5 хвилини.

Віце-президент США Майк Пенс зазначив, що результати подібних досліджень дозволять владі штатів грамотніше планувати поетапне повернення до нормального життя після скасування обмежувальних заходів у боротьбі проти коронавірусу.

Раніше Дональд Трамп заявив, що думає над продовженням карантину в США після 1 травня.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка