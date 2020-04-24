Путін спростив надання громадянства РФ для українців

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який спрощує отримання російського громадянства для жителів України, Молдови, Казахстану та Білорусі.

Документ дозволяє отримувати громадянство РФ іноземцям без відмови від свого попереднього.

Крім того, громадяни України, Молдови, Казахстану та Білорусі можуть отримати російський паспорт без обов’язкового проживання в РФ протягом п’яти років.

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Ті, хто перебуває у шлюбі з росіянами або постійно мешкає на території країни, можуть отримати російське громадянство за спрощеною процедурою.

Також Володимир Путін підписав закон, який звільняє жителів так званих ДНР і ЛНР, які подають заяву на отримання російського паспорту, від держмита у розмірі 3,5 тис. рублів.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що Росія планує надавати громадянство уродженцям України та Білорусі без співбесіди на знання мови.

Джерело: Портал правової інформації