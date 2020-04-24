Президент США Дональд Трамп сказав, що він може продовжити керівні принципи соціального дистанціювання після 1 травня, якщо він не вважатиме, що країна перебуває в безпечному місці.

– Ми можемо піти далі, – сказав Трамп, відповідаючи на запитання, чи може йому знадобитися переглянути рекомендації, коли вони закінчаться в кінці місяця.

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На думку глави Білого дому, усе має закінчитися до початку літа.

– Люди дізнаються про це просто зі здорового глузду. Але поки ми не відчуємо, що це безпечно, ми продовжуватимемо (карантинні заходи, – Ред.), – сказав він.

Раніше Дональд Трамп заявив, що у США очікується друга хвиля коронавірусу в лютому 2021. Однак вона буде не такою масштабною, як перша.