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Факти / Світ

У Чехії послабили загальнонаціональний карантин

Уряд Чехії ухвалив рішення скасувати загальнонаціональний карантин, що ввели в середині березня через пандемію коронавірусу.

Карантин послаблять вже з 24 квітня. Обмеження діяли більше місяця – з 16 березня.

– Ми ухвалили рішення скасувати з п’ятниці, 24 квітня, заборону на вільне пересування громадян у Чехії, – повідомив міністр охорони здоров’я Адам Войтех.

Громадянам дозволили вільно переміщатися країною, а також виїжджати за її межі.

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Повертаючись у країну потрібно буде надати медичне підтвердження про негативний результаті аналізу на коронавірус або дотримуватися двотижневого домашнього карантину.

Раніше Факти ICTV писали, до якого числа триватиме карантин у різних країнах Європи.

Джерело: Prague morning

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