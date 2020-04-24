Уряд Чехії ухвалив рішення скасувати загальнонаціональний карантин, що ввели в середині березня через пандемію коронавірусу.

Карантин послаблять вже з 24 квітня. Обмеження діяли більше місяця – з 16 березня.

– Ми ухвалили рішення скасувати з п’ятниці, 24 квітня, заборону на вільне пересування громадян у Чехії, – повідомив міністр охорони здоров’я Адам Войтех.

Громадянам дозволили вільно переміщатися країною, а також виїжджати за її межі.

Читайте: Португалія планує відкрити туристичний сезон, але є умови

Повертаючись у країну потрібно буде надати медичне підтвердження про негативний результаті аналізу на коронавірус або дотримуватися двотижневого домашнього карантину.

Раніше Факти ICTV писали, до якого числа триватиме карантин у різних країнах Європи.

Джерело: Prague morning