За минулу добу, 23 квітня, у Китаї виявили всього 6 нових випадків коронавірусу, водночас два з них – імпортовані.

Як свідчить статистика, у всій країні фіксують 915 активних випадків коронавірусу.

– 57 хворих перебувають у критичному стані, – йдеться у повідомленні.

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Крім того, жодна людина у Китаї не померла від коронавірусу.

On Thursday, the Chinese mainland reported: – No new #COVID19 deaths

– 4 new domestic cases and 2 more imported cases

– 34 asymptomatic cases

– 915 active cases in total, including 57 in critical condition pic.twitter.com/QzHEBGeR6C — People’s Daily, China (@PDChina) April 24, 2020

Нагадаємо, раніше ми писали, що хворих на коронавірус у Китаї до 20 лютого могло бути більше: не 55 тис., як повідомляє китайська влада, а 232 тис. осіб. Такі цифри наводять у статті, яку опублікували у медичному журналі Lancet.

Джерело: People’s Daily, China