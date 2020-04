За минулу добу, 23 квітня, у Китаї виявили всього 6 нових випадків коронавірусу, водночас два з них – імпортовані.

Як свідчить статистика, у всій країні фіксують 915 активних випадків коронавірусу.

Крім того, жодна людина у Китаї не померла від коронавірусу.

On Thursday, the Chinese mainland reported:

– No new #COVID19 deaths

– 4 new domestic cases and 2 more imported cases

– 34 asymptomatic cases

– 915 active cases in total, including 57 in critical condition pic.twitter.com/QzHEBGeR6C

— People’s Daily, China (@PDChina) April 24, 2020