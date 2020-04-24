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Факти / Світ

У Китаї за добу зафіксували 6 випадків Covid-19, жодна людина не померла

За минулу добу, 23 квітня, у Китаї виявили всього 6 нових випадків коронавірусу, водночас два з них – імпортовані.

Як свідчить статистика, у всій країні фіксують 915 активних випадків коронавірусу.

– 57 хворих перебувають у критичному стані, – йдеться у повідомленні.

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Крім того, жодна людина у Китаї не померла від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що хворих на коронавірус у Китаї до 20 лютого могло бути більше: не 55 тис., як повідомляє китайська влада, а 232 тис. осіб. Такі цифри наводять у статті, яку опублікували у медичному журналі Lancet.

Джерело: People’s Daily, China

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