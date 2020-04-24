Станом на 24 квітня в Італії від коронавірусу вилікувалося майже три тис. осіб.

Всього в Італії смертність від коронавірусної інфекції зросла до 25 тис. 969 осіб, у тому числі на 420 летальних випадків за останню добу.

Число людей, які вилікувалися і були виписані з лікарні, зросла до 60 тис. 498. За останню добу було виписано 2 тис. 922 людини.

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До речі, всього в світі зафіксовано 2 783 512 випадків коронавірусу. На першому місці за кількістю інфікованих займає США, де захворіли 886 213 осіб.

Другу позицію займає Іспанія, де захворіли 219 764 особи. На третьому місці Італія. Там зафіксовано 192 994 випадки Covid-19.

Як писали Факти ICTV, в університетському госпіталі Базеля провели розтин 20 тіл пацієнтів, які померли від Covid-19.

Серед померлих переважали чоловіки, які мали пошкодження коронарних судин, третина пацієнтів хворіли на діабет.