Як Covid-19 вплине на продовольство і сільське господарство у світі

У найближчі тижні і місяці глобальна продовольча система піддаватиметься численним випробуванням. У квітні-травні очікуються перебої у постачанні продовольства.

На сектори сільського господарства, рибальства та аквакультури особливо впливають обмеження у сфері туризму, закриття ресторанів і кафе, призупинення харчування дітей у школах.

У будь-якому випадку, найбільше постраждають найбідніші та найуразливіші верстви населення – мігранти, переселенці і ті, хто постраждав у результаті конфлікту.

Країни, які перебувають у затяжній кризі, також стикаються з недостатнім інвестуванням у сферу охорони здоров’я, що призводить до збільшення наслідків пандемії.