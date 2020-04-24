Симптоми коронавірусу по днях - як лікують Covid-19 в Італії

Три тижні на лікарняному ліжку, 56 годин під апаратом штучної вентиляції легень. І зараз вона наново вчиться дихати. Перша українка в Італії, якій буквально дивом вдалося подолати коронавірус – Павліна Шимбір, розповіла Фактам ICTV про те як її лікували, як заразилася, і поділилась порадами італійських медиків щодо того, як уберегтися від страшної хвороби.

Понад 150 українців, які мешкають за кордоном, нині проходять лікування від Covid-19. Найбільше їх в Італії – понад 120. Поки лише двом нашим співвітчизникам вдалося одужати в Італії.

Одна зі щасливиць – 44-річна Павліна Шимбір. Вона родом із Вінницької області, але вже десять років мешкає у невеличкому італійському містечку Медічина за 250 км від Мілана. У Медічині перехворіло понад 8,5 тис. людей, 265 – врятувати не вдалося.

Українка теж заразилася Covid-19. Павліна працює у великому торговельному центрі, підозрює – якраз на роботі і занедужала. Причина всьому – поверхня, до якої торкався хворий.

— Я не ходила по магазинах, вже був оголошений карантин. Тільки була на роботі. Як-то кажуть, захворіла від нульового. Треба було закрити паперові справи, передати звіт у банк. І щоб зручніше працювати, вирішила протерти алюмінієву барну стійку. І видно там був вірус, – розповідає Павліна.

Температура піднялася у той же день, але була невисокою, 37,2, також з’явилася слабкість і почало лихоманити. Наступного дня температура пішла вгору. На третій день жінка повністю втратила смак, додалася нудота та сухе закладення носу. Четвертого дня вперше втратила свідомість і потім так було щодня. На 5-й день до всього додалася ще й блювота. А на 6-й – вже не вистачало у легенях повітря.

Увесь цей час вона консультувалася із лікарем по телефону. В ніч на 7-й день хвороби Павліні викликали швидку. Забирали її вже непритомну.

Павліну доправили спочатку до лікарні Імоли, там зробили аналізи і поставили перші крапельниці, а за 12 годин, оскільки там не було вільних апаратів штучної вентиляції легень, її перевезли до лікарні Болоньї, де вона і перебувала до кінця лікування.

Хворобу Павліни ускладнював цукровий діабет. Тож було багато антибіотиків та крапельниць. Ліки у вену крапали 24 години на добу упродовж 17-ти днів. Але вижила, вважає жінка, завдяки тому, що погодилася на експеримент.

— Наш італійський лікар придумав лікування антивірусником на основі ревматоїдного артриту. За цією програмою лікували 10 осіб. В мене позитивна динаміка пішла вже на третю добу, – розповідає українка.

Від початку квітня цей протокол лікування розповсюджують вже й іншими італійськими лікарнями.

В Італії все не так як в Україні. Доба лікування важкохворого в тамтешній лікарні у звичайній палаті коштує €736. Але все це витрати держави, для пацієнта, якщо він сплачує податки, все безкоштовно.

— Коли мене привезли до лікарні лише запитали, чи є в мене санітарна карта. Це такий пластиковий документ, що ззовні нагадує ID-карту чи водійське посвідчення. Там міститься вся інформація про хвороби, звернення до лікарів і сплату податків теж.

У палаті, по суті боксі, Павліна перебувала не одна. Разом з нею проходили лікування від коронавірусу ще дві жінки, італійки 60 і 78 років – всі одужали.

Дезінфектори для рук біля кожного ліжка, одноразовий посуд, спеціальні наліпки з даними пацієнта на кожний аналіз, порцію таблеток чи укол, аби медики зайвий раз ні до чого не торкались. Великий і охайний санвузол, для кожного пацієнта – окрема шафа для речей, щодня свіжа постіль, триразове харчування. Вихід із палати – суворо заборонений. Навіть якщо торкнешся дверної ручки – штраф €206.















Як лікують коронавірус в Італії: ціна, умови в палатах та штрафи / 4 фотографии

Павліна перебувала у лікарні 21 день. Додому її теж відвезли медтранспортом. Після виписки їй дали спеціальну пам’ятку, як себе вберегти від повторного ураження, медики це не виключають.

Що рекомендують італійські лікарі:

упродовж 14 днів, навіть якщо негативний тест на коронавірус, двічі на день вимірювати температуру;

постійно тримати зачиненими двері у помешканні;

мити руки теплою водою з милом, після – обробляти їх санітайзером;

до чотирьох разів на день дезінфікувати вдома поверхні: ручки на дверях, меблі, санвузол;

обробляти всі продукти, які приносите додому.

За порадою італійських медиків, всі продукти та упаковки треба мити та обробляти спеціальним харчовим дезінфектором. В Італії він продається в аптеках і звичайних магазинах. Ціна відносно незначна трохи менше €2 за 500 мл і майже €3 – за літр, що більше обсяг, то дешевше. Рідина призначена для дитячого посуду, пустушок і продуктів харчування, це позначено на пляшці.

— Як правильно треба обробляти продукти? Завдання наразі не з легких. Вдягаєш рукавички, відкриваєш холодильник, береш пакет з овочами та фруктами, ставиш біля раковини, протираєш ручку холодильника, знімаєш рукавички, викидаєш. Вдягаєш нові, дістаєш з пакета продукти, ставиш під воду, потім дезінфікуєш. Після в рукавичці зав’язуєш пакет. Я лівою зав’язую, права, щоб чиста була. Завжди, якщо ви до чогось торкаєтесь має бути одна чиста рука, друга – брудна. Далі – я відкриваю холодильник, ставлю продукти і закриваю, протираю та дезінфікую ручку, де я відкривала, знімаю рукавичку і мию та дезінфікую руки, – розповідає Павліна.











Як лікують коронавірус в Італії: ціна, умови в палатах та штрафи / 3 фотографии

Жінка вже майже місяць як вдома. Цього тижня вона завершує амбулаторну терапію. Містечко, де мешкає Павліна, теж потроху повертається до нормального життя. Нині на мапі Медічіна позначена вже як жовто-гаряча зона. Захворюваність на коронавірус пішла на спад. Вже майже два тижні у місті немає ані нового захворілого, ані померлого від Covid-19.

До Медічіни пустили міжрегіональні автобуси, запрацювали магазини одягу та книжкові. Однак, досі не можна перебувати у парках і якщо виходити на вулицю, то не далі, аніж 100 метрів від власного будинку. І, звісно, обов’язково в масці.

Олена Зоріна