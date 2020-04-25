Станом на 25 квітня у світі зафіксовано 2 790 986 випадків зараження коронавірусом. З них 195 920 осіб померли, одужали 807 040 людей.

США перебувають на першому місце серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків Covid-19 — 890 524 хворих.

На другому місці Іспанія — там заразилися 218 764 особи, померло – 22 524.

На третьому місці Італія, де зафіксовано 192 994 випадки зараження на коронавірус.

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У Китаї, де почалася епідемія, захворіли 83 885 людей. Країна перебуває вже на дев’ятому місці за кількістю хворих. Її обігнали Франція, Німеччина і Велика Британія, Іран та Туреччина.

Коронавірус в Україні

Станом на 9.30 25 квітня відомо про 8 125 хворих в країні.

Загалом 201 особа померла, а 782 пацієнта одужали. За добу виявлено 478 нових випадків.

Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.