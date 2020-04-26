Борис Джонсон повертається до роботи після лікування від Covid-19

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який 12 квітня виписався з лікарні після лікування від коронавірусу, в понеділок, 27 квітня, планує вийти на роботу.

Про його повернення до роботи повідомила прес-секретар офісу глави уряду на Даунінг-стріт.

Борис Джонсон заявив, що хворий на Covid-19 27 березня. Він самоізолювався і лікувався вдома.

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Політику стало гірше на 10-й день після виявлення у нього інфекції.

А ввечері 6 квітня стан британського прем’єра погіршився і Джонсона доставили в реанімацію.

12 квітня британський прем’єр-міністр здав негативний аналіз на коронавірус і виписався з лікарні.

Весь цей час він перебував у заміській резиденції Чекерс разом зі своєю вагітною нареченою Керрі Сімондс.