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Факти / Світ

Чому бельгійцям радять їсти більше картоплі фрі під час карантину

Асоціація виробників картоплі Бельгії закликала громадян їсти вдвічі більше картоплі фрі під час карантину через коронавірус.

У такий спосіб хочуть підтримати виробників, які ризикують знищити надлишки запасів через спад попиту, викликаного закриттям ресторанів.

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Надлишок на цей становить 750 тисяч тонн. Бельгія – найбільший виробник замороженої картоплі фрі в світі, вона експортує її у 160 країн світу.

Раніше Факти ICTV писали, що з 2 травня жителям Іспанії дозволять виходити на вулицю для занять спортом, а також здійснювати сімейні прогулянки.

Джерело: CNN

Фото: Unsplash

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