Станом на ранок 26 квітня у світі 2 897 645 осіб захворіли на коронавірус. З них 202 880 померли, одужали 816 685 людей.

США досі залишаються антилідером серед країн із найбільшою кількістю підтверджених випадків – 939 053.

На другому місці Іспанія, де на коронавірус заразилися 223 759 осіб, померло – 22 902.

Італія – на третій позиції. Там 195 351 хворий, з яких 26 384 померли.

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Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

Франція – 161 644;

Німеччина – 156 513;

Велика Британія – 149 569;

Росія – 74 588;

Бельгія – 45 325;

Нідерланди – 37 384;

Швейцарія – 28 894;

Португалія – ​​ 23 392;

Швеція – 18 177;

Австрія – 15 148;

Польща – 11 273;

Норвегія – 7 499.

Станом на 9.30 25 квітня відомо про 8 125 хворих в Україні. Загалом 201 людина померла, а 782 пацієнти одужали. За добу виявлено 478 нових випадків.

Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.