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Факти / Світ

Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 26 квітня

Станом на ранок 26 квітня у світі 2 897 645 осіб захворіли на коронавірус. З них 202 880 померли, одужали 816 685 людей.

США досі залишаються антилідером серед країн із найбільшою кількістю підтверджених випадків – 939 053.

На другому місці Іспанія, де на коронавірус заразилися 223 759 осіб, померло – 22 902.

Італія – на третій позиції. Там 195 351 хворий, з яких 26 384 померли.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

  • Франція – 161 644;
  • Німеччина – 156 513;
  • Велика Британія – 149 569;
  • Росія – 74 588;
  • Бельгія – 45 325;
  • Нідерланди – 37 384;
  • Швейцарія – 28 894;
  • Португалія – ​​ 23 392;
  • Швеція – 18 177;
  • Австрія – 15 148;
  • Польща – 11 273;
  • Норвегія – 7 499.

Станом на 9.30 25 квітня відомо про 8 125 хворих в Україні. Загалом 201 людина померла, а 782 пацієнти одужали. За добу виявлено 478 нових випадків.

Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

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