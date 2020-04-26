Станом на ранок 26 квітня у світі 2 897 645 осіб захворіли на коронавірус. З них 202 880 померли, одужали 816 685 людей.
США досі залишаються антилідером серед країн із найбільшою кількістю підтверджених випадків – 939 053.
На другому місці Іспанія, де на коронавірус заразилися 223 759 осіб, померло – 22 902.
Італія – на третій позиції. Там 195 351 хворий, з яких 26 384 померли.
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Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:
- Франція – 161 644;
- Німеччина – 156 513;
- Велика Британія – 149 569;
- Росія – 74 588;
- Бельгія – 45 325;
- Нідерланди – 37 384;
- Швейцарія – 28 894;
- Португалія – 23 392;
- Швеція – 18 177;
- Австрія – 15 148;
- Польща – 11 273;
- Норвегія – 7 499.
Станом на 9.30 25 квітня відомо про 8 125 хворих в Україні. Загалом 201 людина померла, а 782 пацієнти одужали. За добу виявлено 478 нових випадків.
Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.