В Італії з 4 травня починають знімати карантинні обмеження, пов’язані з пандемією коронавіруса.

Про це повідомив прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

За його словами, уряд дозволить 4 травня відновити роботу великій кількості компаній – від виробників до будівельників.

– Ми не можемо продовжувати цей карантин – ми ризикуємо завдати занадто великої шкоди соціально-економічній структурі країни, – сказав прем’єр-міністр Італії.

Однак, він додав, що відновлення навчального процесу в школах раніше вересня неможливо, оскільки багато вчителів старшого віку, тому існує великий ризик їх зараження.

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Варто зазначити, що в Італії зафіксували найменшу з середини березня кількість летальних випадків від коронавірусу.

Медики в Італії зафіксували за добу 260 випадків смерті пацієнтів. Раніше в країні щодня було не менше 300 померлих від Covid-19.

Загальна кількість заражених у країні – 197 675 осіб. Померли – 26 644 людини.

Нагадаємо, 10 квітня уряд Італії продовжив загальнонаціональний карантин до 3 травня.

Джерело: The Local