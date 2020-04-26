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У Білорусі зафіксували 10 463 випадки Covid-19

Станом на 26 квітня 2020 року в Білорусі зафіксували 10 463 випадки коронавірусу.

За даними Міністерства охорони здоров’я країни, це 7,1% від кількості людей, яким провели тестування.

– Усього проведено 147 тис. 525 тестів, – уточнює МОЗ Білорусі.

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Водночас 1 695 пацієнтів, у яких раніше діагностували коронавірус, одужали. Зараз усіх людей, у яких повторний тест не показав Covid-19, виписали з лікарень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що, незважаючи на поширення коронавірусу, у Білорусі учні пішли до школи після продовжених канікул. Міносвіти країни підрахувало, що за парти знову сіли 30-40% школярів. Президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримав відновлення навчального процесу і висміяв пропозицію ввести правило щодо носіння маски учнями.

Джерело: МОЗ Республіки Білорусь

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