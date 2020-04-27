За останню добу, 26 квітня, у Росії зареєстрували 6 198 нових випадків коронавірусу.
Про це заявили в оперативному штабі.
– Кількість померлих становить 794 людини (50 за останню добу). Всього з початку епідемії одужали 7 346 осіб (579 за добу), – йдеться у повідомленні.
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Загальна кількість інфікованих у країні становить 87 147 осіб, що вже перевищило цифру хворих у Китаї, де почалась епідемія коронавірусу.
У світовому рейтингу поширення Covid-19 Росія займає десяте місце.
Нагадаємо, Факти ICTV щоденно публікують актуальну статистику поширення коронавірусу у світі.