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Факти / Світ / Росія

Більше, ніж у Китаї: Росія за добу зафіксувала понад 6 тис. нових випадків Covid-19

За останню добу, 26 квітня, у Росії зареєстрували 6 198 нових випадків коронавірусу.

Про це заявили в оперативному штабі.

– Кількість померлих становить 794 людини (50 за останню добу). Всього з початку епідемії одужали 7 346 осіб (579 за добу), – йдеться у повідомленні.

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Загальна кількість інфікованих у країні становить 87 147 осіб, що вже перевищило цифру хворих у Китаї, де почалась епідемія коронавірусу.

У світовому рейтингу поширення Covid-19 Росія займає десяте місце.

Нагадаємо, Факти ICTV щоденно публікують актуальну статистику поширення коронавірусу у світі.

Джерело: Дождь

Фото: Dreamstime

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