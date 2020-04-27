За останню добу, 26 квітня, у Росії зареєстрували 6 198 нових випадків коронавірусу.

Про це заявили в оперативному штабі.

– Кількість померлих становить 794 людини (50 за останню добу). Всього з початку епідемії одужали 7 346 осіб (579 за добу), – йдеться у повідомленні.

Читайте: У Росії створили шолом від коронавірусу

Загальна кількість інфікованих у країні становить 87 147 осіб, що вже перевищило цифру хворих у Китаї, де почалась епідемія коронавірусу.

У світовому рейтингу поширення Covid-19 Росія займає десяте місце.

Нагадаємо, Факти ICTV щоденно публікують актуальну статистику поширення коронавірусу у світі.