Багато країн світу готуються до перших послаблень карантину і виходу з нього.

А хтось вже навіть зняв обмеження і спостерігає за подальшою ситуацією, щоб відновити нормальне життя в країні, наскільки це можливо.

Водночас вчені вивчають вірус і попереджають про те, що світ чекає друга хвиля пандемії.

І другий спалах коронавірусу може обійтися людству набагато дорожче.

Факти ICTV розповідають, коли очікується друга хвиля захворювання на Covid-19 і чого від неї чекати.

Коли буде друга хвиля коронавірусу?

У час, коли багато країн Європи закривалися на карантин, в Китаї та інших країнах Азії починали послаблювати заходи і готуватися до боротьби з наслідками.

Поки в Україні тільки вводили обмеження, влада Південної Кореї, Китаю, Тайваню та інших сусідніх країн заговорила про другу хвилю Covid-19.

І вже через кілька тижнів почали спостерігатися ознаки повернення Covid-19. Після ослаблення карантинних заходів в країнах Азії знову було зафіксовано зростання кількості пацієнтів з коронавірусом.

Звичайно, зростання кількості хворих в будь-якому разі спостерігалося б, адже у багатьох людей захворювання протікає безсимптомно. І після пом’якшення обмежень багато потенційних хворих заповнять вулиці, а це означає, що ризик підхопити Covid-19 підвищується.

– Проблема з цим вірусом… полягає в тому, як зменшити соціальне дистанціювання і самоізоляцію, щоб не дати вірусу знову поширитися і повернутися до того, з чого все починалося, – пояснює доцент кафедри медичної мікробіології та інфекційних захворювань Університету Манітоби Джейсон Кіндрачук.

Влада країн розуміє, що економіка не зможе довго триматися в умовах карантину, і намагається мінімізувати ризики для суспільства якомога швидше.

Однак в дослідженні, опублікованому в журналі Lancet Public Health Journal, йдеться про те, що раннє зняття карантинних обмежень в Ухані призведе до того, що друга хвиля Covid-19 буде у серпні.

Якщо друга хвиля прокотиться світом так само, як і перша, то в Європі пік захворювання припаде на вересень-жовтень.

Але необхідно пам’ятати і про те, що вірус ще до кінця не вивчений. Як заявив президент США Дональд Трамп, останні дослідження свідчать про те, що Covid-19 більше пристосований для життя в сухому і холодному кліматі, ніж в теплих і вологих умовах.

Це означає, що влітку може дійсно спостерігатися зниження кількості хворих і загальної активності вірусу. Однак немає впевненості в тому, що він не повернеться.

– Я підозрюю, що вірус повернеться. Якщо у нас влітку і спостерігатиметься певне затишшя, захворювання повернеться восени, як це властиво іншим коронавірусам, – говорить фахівець з інфекційних захворювань Університету Джона Гопкінса, доктор Амеш Адалья.

Що в Китаї?

Другу хвилю спалаху коронавірусу в Китаї можуть спричинити іноземці, які продовжують приїздити в країну. Національна імміграційна адміністрація Китаю повідомила, що протягом тижня з моменту оголошення пандемії Covid-19 до країни приїхали близько 120 тис. людей.

Звичайно, влада ухвалює усі необхідні рішення для запобігання розповсюдженню інфекції. Зокрема, про необхідність дотримуватися 14-денної ізоляції усім приїжджим. Але навіть це не завжди спрацьовує.

– Зараз є проблема стримування через зростання кількості завезених інфекцій з Європи, але в майбутньому Covid-19 можуть завозити і з інших країн світу, – каже професор епідеміології з університету Гонконгу Бен Каулінг.

Прикладом другої хвилі коронавірусу в Китаї стало місто Суйфеньхе. Там – другий великий карантин за три місяці.

Що цікаво, першу хвилю коронавірусу місто пережило без жодного офіційно підтвердженого випадку захворювання. Незадовго після зняття карантину в Суйфеньхе почали повертатися громадяни Китаю з інших країн.

Невдовзі у місті підтвердили 320 випадків захворювання на Covid-19 і закрили його на карантин. Водночас багато інших міст Китаю відносно безболісно відновлюють життя після обмежень, продовжують практикувати соціальне дистанціювання і дотримуватися певних правил.

Найбільшою умовою для розповсюдження вірусу, як ми чудово бачимо на прикладі Китаю, є розслаблення після виходу з карантину та відсутність імунітету у широкого загалу.

Якщо країна не зможе швидко знаходити та ізолювати людей з коронавірусом, це призведе до нової хвилі захворювання.

Якою буде друга хвиля коронавірусу?

Багато вчених погоджуються, що друга хвиля Covid-19 буде страшнішою за попередню. Директор Центру з контролю і профілактики захворювань в США Роберт Редфілд вважає, що небезпека буде ще більшою, адже крім коронавірусу, доведеться боротися і з грипом.

За його словами, вже зараз потрібно готуватися до того, що взимку доведеться протистояти двом захворюванням. Водночас він закликає всіх зробити щеплення від грипу.

Крім того, на момент “прибуття” другої хвилі системи охорони здоров’я багатьох країн можуть не відновитися, через що вони будуть не здатні боротися із захворюванням, якщо кількість пацієнтів збільшиться.

Але невелика кількість інформації про вірус і людей, які ним перехворіли, на сьогодні не дає розуміння того, якою ж буде друга хвиля.

Можливо, вона буде набагато більшою і сильнішою за першу і забере десятки тисяч життів. Однак вона також може пройти досить “легко”, якщо виявиться, що більша частина населення перехворіла коронавірусом безсимптомно і у людей виробився імунітет.

Це не означає, що можна буде більше не дотримуватися таких правил, як носіння масок на вулиці, часте миття рук тощо. Так, останні дослідження на макаках резус показали, що імунітет справді виробляється після одужання від Covid-19. Проте поки невідомо, скільки він діє.

До другої хвилі навіть люди, які перехворіли на коронавірус, можуть знову підхопити захворювання.

Якщо ж імунітет буде досить тривалим, то другої хвилі варто побоюватися в регіонах, де не було великих спалахів захворювання, адже там люди будуть найбільш вразливими до хвороби.

Тому потрібно буде практикувати соціальне дистанціювання навіть тоді, коли пандемія піде на спад.

Наслідки другої хвилі

У 1918 році під час пандемії Іспанського грипу друга хвиля була найбільш смертоносною і великою. Однак в сучасному світі не варто чекати того, що новий спалах коронавірусу буде набагато більшим за попередній, адже з кожним днем ​​ми дізнаємося все більше і більше нового про захворювання.

Разом з цим зростають і наші можливості для протистояння йому.

Однак зараз провідні вчені та економісти не беруться говорити про наслідки другої хвилі, тому що нам дуже мало відомо. Можливо, до другої хвилі Covid-19 еволюціонує, стане більш агресивним, і тоді його жертвами стане набагато більше людей.

Можливо, цього не станеться, але стрімке зростання хворих призведе до того, що країни відновлюватимуть жорсткий карантин. Це, в свою чергу, знову відіб’ється на економіці і лише посилить кризу.

Через це економіки країн постраждають ще сильніше. У такому разі навіть великі і відомі бренди можуть не пережити кризу.

Загалом, зараз не можна з упевненістю сказати, яким буде масштаб наслідків, до яких призведе друга хвиля коронавірусу.

Так і напрошуються слова доцента епідеміології Джастіна Лесслера з Університету Джона Гопкінса:

– Епідемії схожі на пожежі. Коли палива багато, вони нестримно вирують, а коли його мало – вони повільно тліють… Проблема в тому, що ми не знаємо, скільки палива ще є для коронавірусу.

Нам залишається лише чекати, дотримуватися всіх необхідних обмежень і сподіватися на те, що всі країни підготуються до другого удару Covid-19.

Владислав Бомбела