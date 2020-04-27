20 квітня точно увійде в історію нафтової галузі та у підручники з економіки. Так низько ціна на чорне золото не падала ніколи. Мінус $37 за барель американської марки WTI. На практиці це означає, що той, хто володіє цією нафтою, готовий доплатити за неї, щоб її позбутися. Після цього назвати нафту чорним золотом язик не повертається. Але усе не так просто.

Мова йде не про фізичну, а паперову нафту – ф’ючерси. І от коли їх ніхто не хоче купувати, вони перетворюються для власника на реальну сировину, яка обпікає руки. Тому її вигідніше продати навіть з доплатою покупцеві, аніж зберігати. Але мінусова ціна не означає, що вам доплачуватимуть за повний бак.

Нині світ захлинається нафтою. Вона нікому не потрібна. Адже пропозиція в рази перевищує попит. Через коронакризу економічна активність у світі впала на 30%. А це означає, що транспорт менше їздить, літає та плаває, а, відповідно, і стільки палива, як раніше, нікому не потрібно. Тому сховища по всьому світу забиті по вінця. Навіть величезні танкери, які зазвичай використовують для транспортування, стоять на якорях із заповненими резервуарами.

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Але до катастрофічної ситуації на ринку призвела не лише пандемія та загальна рецесія, але й ігри нафтового картелю. На початку березня країни-учасниці клубу ОПЕК+ не домовились про колективне скорочення світового видобутку (це допомогло б зменшити прірву між попитом та пропозицією і врегулювати ціни). Але тоді два ключові гравці – Саудівська Аравія та Росія – побили горщики. Ніхто не хотів заморожувати свердловини. І нафта обвалилась на третину: з $45 до $30 за барель.

Путін грюкнув дверима у ОПЕК, сів у свій бензовоз під назвою Росія, і поїхав далі вже сам по собі без будь-яких угод. Він думав, що саудити шукатимуть з ним компроміс, але вони навпаки – почали вставляти палиці в колеса. Збільшили видобуток до історичних рекордів і дали споживачам в Азії, Європі та США знижки. Схоже, якщо Путін не розверне бензовоз назад, у нього почнуться проблеми з двигуном, який лагодити доведеться за рахунок свого ж населення.

Цей прогноз ми робили півтора місяці тому. ВВП так і не розвернув бензовоз і сьогодні його дійсно лагодить уся Росія. Рубль знову просів, а марка нафти Urals цього тижня коштувала менше $10. Економісти підрахували, що за таких цін Москва заробляє на барелі лише один євро. Хмизу у вогонь додає і те, що у російський бюджет закладений прайс у $42.

У цьому вогні Центробанк щодня спалює понад $200 млн, аби втримати рубль від катастрофічного піке. Якщо нічого не зміниться, резервів, за підрахунками міністра фінансів, вистачить до 2024 року. Надходження у бюджет фактично обнулилися. І це в умовах коронавірусної кризи, яку Москва недооцінила, а зараз пожинає плоди.

Врешті решт, картель таки закопав сокиру війни і домовився про нове скорочення видобутку. Але аналітики в один голос заявляють, що у новій реальності цього вже недостатньо. А якщо гравці і далі намагатимуться обдурити один одного – то й поготів.

Ситуація патова. Єдиний спосіб зберегти ринок – це закривати свердловини. І у найбільшій ростяжці Путін. Із виснаженими родовищами та відсутністю нових технологій, доступ яких закритий через санкції, Росія має надто малий запас міцності у порівнянні з іншими гравцями.

Нова угода ОПЕК+ передбачає більш жорсткий контроль за виконанням зобов’язань і потужні санкції за їх невиконання аж до нафтового ембарго. Тому Путіну доведеться вигадувати не лише ринкові методи боротьби. Аналітики не виключають, що Москва може піти ва-банк.

Деякі експерти навіть припускають війну у Перській затоці, направлену проти саудитів. Як вона може виглядати красномовно продемонстрували минулорічні атаки на аравійські нафтопереробні заводи. Удари, які протягом однієї години вирубили половину аравійського експорту, за різними даними скоїли хусити за допомогою іранської зброї та російських розвідданних.

Але не тільки Росія намагається витіснити конкурентів. Приміром, Ер-Ріяд і далі пропонує клієнтам нові знижки та відтермінування по виплатах і заливає світ дешевою нафтою, а США душать Кремль санкціями і теж намагаються посунути Москву з ринку. Адже американським сланцевикам низькі ціни на традиційну сировину так само не на руку. Тоді дорогий сланцевий видобуток просто втрачає економічний сенс. І це усе більше нагадує війну усіх проти всіх.

Поки картель ламає голову над тим, як скоротити видобуток, не заморожуючи свердловини, та де зберігати вже викачану нафту, кінцеві споживачі потирають руки. Особливо це актуально в контексті виходу України із постпандемічної кризи. Ціни на пальне повзуть вниз. Але нинішні 25 грн. за літр 95-го – це відлуння березневого спаду. Нинішнє просідання нафти ще навіть не почало відіграватися на ринку палива. Очікується зниження ціни до 15%.

Аналітики говорять, що низькі ціни протримаються приблизно рік і ринок так чи інакше оговтається. Десь скоротять, десь домовляться, десь повоюють. І чорне золото, яке тимчасово перетворилось на свинець, який тягне експортерів на дно, все одно поверне собі попередні позиції. Надто потужні гравці у цьому зацікавлені.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як падіння цін на нафту вплине на Україну і чого чекати далі.