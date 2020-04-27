У Польщі кількість лабораторно підтверджених випадків на коронавірус зросла до 11 761 особи.
За добу виявлено 144 нових заражених на Covid-19.
Про це повідомляється у Twitter Міністерства охорони здоров’я країни.
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Liczba zakażonych koronawirusem: 11 761/539 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
— Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 27, 2020
За минулу добу зафіксовано 4 летальні випадки, а усі померлі мали супутні захворювання.
Внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусом, від початку пандемії у Польщі померло 539 осіб.
Нагадаємо, що станом на 27 квітня у Україні зафіксовано 9 009 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.