У Польщі кількість лабораторно підтверджених випадків на коронавірус зросла до 11 761 особи.

За добу виявлено 144 нових заражених на Covid-19.

Про це повідомляється у Twitter Міністерства охорони здоров’я країни.

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Liczba zakażonych koronawirusem: 11 761/539 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 27, 2020

За минулу добу зафіксовано 4 летальні випадки, а усі померлі мали супутні захворювання.

Внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусом, від початку пандемії у Польщі померло 539 осіб.

Нагадаємо, що станом на 27 квітня у Україні зафіксовано 9 009 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.