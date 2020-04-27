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Динаміка пішла на спад: у Польщі зафіксовано 144 нових випадки коронавірусу

У Польщі кількість лабораторно підтверджених випадків на коронавірус зросла до 11 761 особи.

За добу виявлено 144 нових заражених на Covid-19.

Про це повідомляється у Twitter Міністерства охорони здоров’я країни.

Читайте: Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 27 квітня

За минулу добу зафіксовано 4 летальні випадки, а усі померлі мали супутні захворювання.

Внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусом, від початку пандемії у Польщі померло 539 осіб.

Нагадаємо, що станом на 27 квітня у Україні зафіксовано 9 009 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

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