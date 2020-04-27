Станом на 27 квітня у світі зафіксовано 2 994 958 випадків зараження коронавірусом. З них 206 997 осіб померли, одужали 878 923 людей.

США перебувають на першому місце серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків Covid-19 — 987 322 хворих.

На другому місці Іспанія — там заразилися 226 629 осіб, померло – 23 190.

На третьому місці Італія, де зафіксовано 197 675 випадків зараження на коронавірус.

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У Китаї, де почалася епідемія, захворіли 82 830 людей. Країна перебуває вже на дев’ятому місці за кількістю хворих. Її обігнали Франція, Німеччина і Велика Британія, Іран та Туреччина.

Коронавірус в Україні

Станом на 9.15 27 квітня відомо про 9 009 хворих в країні.

Загалом 220 осіб померли, а 864 пацієнти одужали. За добу виявлено 392 нових випадки.

Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.