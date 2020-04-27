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Факти / Світ

Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 27 квітня

Станом на ранок 27 квітня у світі 2 971 477 осіб захворіли на коронавірус. З них 206 544 померли.

США досі залишаються антилідером серед країн із найбільшою кількістю підтверджених випадків – 965 783.

На другому місці Іспанія, де на коронавірус заразилися 226 629 осіб, померло – 23 190.

Італія займає третю позицію. Там підтвердили 197 675 хворих, з яких 26 644 померли.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

  • Франція – 162 220;
  • Німеччина – 157 770;
  • Велика Британія – 154 037;
  • Росія – 80 949;
  • Бельгія – 46 134;
  • Нідерланди – 38 040;
  • Швейцарія – 29 061;
  • Португалія – ​​ 23 864;
  • Швеція – 18 640;
  • Австрія – 15 225;
  • Польща – 11 617;
  • Норвегія – 7 527.

Станом на 9.30 26 квітня відомо про 8 617 хворих в Україні. Загалом 209 людей померло, а 840 пацієнтів одужали. За добу виявлено 492 нові випадки.

Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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