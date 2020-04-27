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Факти / Світ

Один з останніх в’язнів Освенцима помер від коронавірусу в Бельгії

У суботу, 26 квітня, в Бельгії від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер один з останніх в’язнів Освенцима, 94-річний Анрі Кічка.

Він був одним з небагатьох, хто вижив в Освенцимі, нацистському таборі смерті в окупованій південній Польщі під час Другої світової війни.

Протягом багатьох років він намагався не згадувати про це, однак в останні роки читав лекції в школах, аби нові покоління не забували про жахи війни.

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У 1945 році Анрі був направлений у німецький табір нацистськими охоронцями, які відправляли в’язнів таборів на марші смерті на захід, коли радянські війська наближалися до нацистських таборів в Східній і Центральній Європі.

Через 60 років після закінчення війни Анрі Кічка опублікував мемуари про те, що йому довелося пережити в концтаборі.

За останніми даними, у світі вже майже 3 млн людей заразилися коронавірусом, з них 206 тис. – померли.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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