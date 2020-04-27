Пульсові оксиметри не допоможуть розпізнати коронавірус – вчені

Пульсові оксиметри не допоможуть розпізнати коронавірус на ранніх стадіях.

Цей медичний пристрій використовується для того, щоб виміряти насичення киснем еритроцитів людини.

Він зазвичай кріпиться до пальця, хоча його також можна прикріпити до вуха, лоба, носа або пальців ніг. Пристрій працює, пропускаючи світло через шкіру, і визначає, скільки кисню переноситься в крові.

Однак експерти впевнені, пульсоксиметр вдома не потрібен. Це пояснюється тим, що низький рівень кисню є відносно пізнім показником того, що у людини є Covid-19.

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Також експерті пояснюють, що вдома пульсоксиметр може дати неточний результат.

До речі, загалом в світі зафіксовано 2 012 484 випадки коронавірусу. На першому місті за кількістю інфікованих США, де зафіксовано 979 077 випадків.

На другому місці опинилася Іспанія. В країні зафіксовано 229 422 випадки. Третю позицію за кількістю інфікованих займає Італія, де на коронавірус захворіли 199 414 осіб.

Нагадаємо, раніше лікар швидкої допомоги Річард Левітан розповів, що щоб виявити пацієнтів з Covid-пневмонією раніше і лікувати їх більш ефективно можна за допомогою пульсоксиметра.