Туреччина запустила масове виробництво апаратів ШВЛ

У Туреччині налагодили масове виробництво апаратів штучної вентиляції легень – до кінця травня планується випустити 5 тис. приладів.

Про це повідомив технічний директор компанії Baykar Makina Сельчук Байрактар.

– Секретом успіху були наші почуття милосердя, співчуття та справедливості, які є цінностями нашої цивілізації… Нас спонукала ця можливість дати джерело дихання людям в умовах світової пандемії, – розповів він.

Тож Туреччина має намір забезпечити свою потребу в апаратах ШВЛ, що різко зросла в умовах пандемії, а надалі – й експортувати їх.

Читайте: Туреччина випередила Китай за кількістю хворих на Covid-19

Цими приладами планують обладнати більшість місць інтенсивної терапії в лікарнях країни.

Під час створення виробничої лінії співпрацювали великі компанії, зокрема оборонної галузі.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що Туреччина переносить відкриття туристичного сезону на кінець травня.