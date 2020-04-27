У Нью-Йорку тестуватимуть на коронавірус в аптеках

В американському штаті Нью-Йорк дозволять проводити діагностичні тести на виявлення Covid-19 в аптеках.

Про це у Twitter повідомив губернатор штату Ендрю Куомо.

– Я підпишу розпорядження, що дозволяє незалежним фармацевтам проводити діагностичні тести на коронавірус, – зазначив він.

Читайте: У Нью-Йорку майже 90% пацієнтів з Covid-19, підключених до ШВЛ, померли – Bloomberg

Куомо додав, що завдяки цьому проводити тести на Covid-19 зможуть понад 5 тис. аптек.

Водночас він нагадав про необхідність дотримання соціального дистанціювання.

Нагадаємо, станом на 27 квітня у США зафіксували понад 960 тис. випадків коронавірусу, зокрема найбільше – майже 290 тис. – саме у штаті Нью-Йорк.