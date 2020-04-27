У Парижі після паузи через Covid-19 почали відновлювати Нотр-Дам

Після карантинної паузи через пандемію коронавірусу у Парижі поновилися ремонтні роботи у постраждалому від пожежі соборі Паризької Богоматері.

Ремонт собору призупинили у середині березня, але 27 квітня робітники повернулися на будмайданчик. Спочатку вони переобладнують свої робочі місця, щоб унеможливити поширення вірусу.

– На будмайданчику переобладнують гардеробні та душові. Це робиться для того, щоб збільшити відстань між працівниками, – зазначив ректор Нотр-Дама Патрік Шове.

Читайте: Стеля собору Паризької Богоматері може обрушитися через аномальну спеку

Також на будмайданчику обладнують місця, де будівельники зможуть перекусити, адже поки всі заклади у Парижі закриті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як сталося загоряння у найвідомішому соборі Франції, а також як гасили вогонь і рятували багатовікові реліквії.