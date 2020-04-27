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У Великій Британії фіксують зниження кількості смертей від коронавірусу

У Великій Британії протягом 26 квітня зафіксували значне зменшення кількості нових випадків смертей від коронавірусу.

Так, у неділю було зареєстровано 413 випадків смерті від коронавірусної інфекції в лікарнях. Це найменший чисельний показник з минулого місяця.

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За словами директора Національної служби охорони здоров’я Стівена Повіса, в країні простежується певна тенденція до зменшення кількості госпіталізованих з коронавірусом, зокрема у Лондоні.

Він також повідомив, що кількість пацієнтів з Covid-19 у відділеннях інтенсивної терапії теж зменшується.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який 12 квітня виписався з лікарні після лікування від коронавірусу, в понеділок, 27 квітня, планує вийти на роботу.

Джерело: Sky News

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