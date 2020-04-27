У Японії заборонили в’їзд з України, Росії та ще 12 країн

Японія через пандемію Covid-19 оновила список країн, громадянам яких відмовлять у в’їзді на територію держави.

Тепер до переліку додалися Україна, Росія, Білорусь та ще 11 країн Африки, Латинської Америки та Близького Сходу.

– Обмежувальні заходи стосовно цих 14 країн наберуть чинності з 29 квітня, – заявив прем’єр міністр Японії Сіндзо Абе.

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Заборона щодо України фактично є формальною, тому що авіасполучення між країнами було призупинено ще з середини березня.

Загалом список налічує 87 держав: раніше туди додали низку країн ЄС, США, Китай, Південну Корею та країни Південно-Східної Азії.

Згідно з даними на ранок 27 квітня, у Японії Covid-19 інфікувалися більш як 13,4 тис. осіб, з яких 372 померли. Вилікувати вдалось 2 536 пацієнтів.

Факти ICTV щоденно публікують актуальну статистику поширення коронавірусу у світі. Японія займає 27 місце у списку.

Джерело: Kyodo