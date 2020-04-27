Євросоюз виділить €375 млрд на відновлення туризму після пандемії Covid-19

Європейський Союз виділить €375 млрд на відновлення туристичної галузі континенту після пандемії коронавірусу.

Зокрема, €255 млрд передбачені урядам країн для допомоги туристичному сектору і майже €120 млрд – підприємцям і компаніям для перезапуску бізнесу.

Про це повідомив виконавчий директор Європейської туристичної комісії Едуардо Сантандер.

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Він зазначив, що через карантин і обмежувальні заходи туризм у регіоні скоротився спочатку до нуля, а зараз до приблизно 10% від колишнього обсягу.

За оцінками Едуардо Сантандера, пов’язана з коронавірусом криза створить величезне безробіття в країнах Євросоюзу. Якщо обмеження триватимуть ще декілька місяців, то можуть бути втрачені до 10 млн робочих місць.

Раніше Факти ICTV писали, що США виділили $270 млн допомоги для боротьби з коронавірусом.