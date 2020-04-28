PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Кількість хворих на коронавірус в США перевищила 1 млн осіб

У Сполучених Штатах Америки кількість інфікованих Covid-19 перевищила 1 млн осіб, що становить третину від загальносвітової статистики.

За даними університету Джона Хопкінса, станом на 28 квітня зафіксовано 1 002 498 випадків коронавірусу.

США досягли показника 1 млн інфікованих всього за три місяці.

Коронавірус в США: кількість жертв перевищила 1 млн осіб

Читайте: Не витримала стресу: лікар з Нью-Йорку наклала на себе руки через Covid-19

Випадки коронавірусної інфекції в усіх штатах і територіях США: найбільше від пандемії постраждав штат Нью-Йорк.

США вже декілька тижнів лідирує у світовій статистиці як за кількістю інфікованих, так і за кількістю летальних випадків – від ускладнень померли понад 57 тис. американців.

Пандемія Covid-19 забрала життя понад 200 тис. людей в усьому світі.

Нагадаємо, у США значну частину відповідальності за поширення коронавірусу покладають на Китай. Президент Дональд Трамп анонсував висунення фінансових претензій Китаю, а два американські штати, Міссурі та Міссісіпі, уже підготували судові позови.

Джерело: John Hopkins University

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка