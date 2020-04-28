Коронавірус в США: кількість жертв перевищила 1 млн осіб

У Сполучених Штатах Америки кількість інфікованих Covid-19 перевищила 1 млн осіб, що становить третину від загальносвітової статистики.

За даними університету Джона Хопкінса, станом на 28 квітня зафіксовано 1 002 498 випадків коронавірусу.

США досягли показника 1 млн інфікованих всього за три місяці.

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Випадки коронавірусної інфекції в усіх штатах і територіях США: найбільше від пандемії постраждав штат Нью-Йорк.

США вже декілька тижнів лідирує у світовій статистиці як за кількістю інфікованих, так і за кількістю летальних випадків – від ускладнень померли понад 57 тис. американців.

Пандемія Covid-19 забрала життя понад 200 тис. людей в усьому світі.

Нагадаємо, у США значну частину відповідальності за поширення коронавірусу покладають на Китай. Президент Дональд Трамп анонсував висунення фінансових претензій Китаю, а два американські штати, Міссурі та Міссісіпі, уже підготували судові позови.

Джерело: John Hopkins University