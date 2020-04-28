PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Інтернет

Коли закінчиться пандемія коронавірусу в різних країнах світу – дослідження

Вчені створили сайт, який пропонує подивитися, з яким ступенем ймовірності настане кінець пандемії Covid-19 у різних країнах світу.

Його створила група вчених з Сінгапурського університету технологій та дизайну та Массачусетського технологічного інституту.

На ресурсі ddi.sutd.edu.sg зібрали дані за новими зареєстрованими випадками захворювань у різних державах. На їх основі науковці склали наочні прогностичні криві, які показують, коли в тій чи іншій країні може закінчитися хвиля пандемії коронавірусу.

Читайте: На Covid-19 у Китаї могло захворіти вдвічі більше людей – дослідження

Нині на сайті можна побачити прогнози для 87 країн. Графіки оновлюються і коригуються відповідно до свіжої статистики за кількістю випадків Covid-19.

  • Коли закінчиться пандемія коронавірусу в різних країнах світу - дослідження
  • Коли закінчиться пандемія коронавірусу в різних країнах світу - дослідження
  • Коли закінчиться пандемія коронавірусу в різних країнах світу - дослідження
  • Коли закінчиться пандемія коронавірусу в різних країнах світу - дослідження
  • Коли закінчиться пандемія коронавірусу в різних країнах світу - дослідження
  • Коли закінчиться пандемія коронавірусу в різних країнах світу - дослідження
  • Коли закінчиться пандемія коронавірусу в різних країнах світу - дослідження
  • Коли закінчиться пандемія коронавірусу в різних країнах світу - дослідження
Коли закінчиться пандемія коронавірусу в різних країнах світу – дослідження / 4 фотографии

Для України вчені прогнозують спад випадків коронавірусу після 19 травня.

Коли закінчиться пандемія коронавірусу в різних країнах світу - дослідження

Для побудови прогнозів була використана так звана SIR-модель, яка враховує інфікованих та осіб, які вже перехворіли, у певні моменти часу, а також інтенсивність контактів між людьми.

Раніше Факти ICTV писали, що пік захворюваності на коронавірус в Україні малоймовірний, якщо дотримуватися карантинних рекомендацій. Нині ситуація під контролем, заявляють у МОЗ.

У відомстві впевнені, що Україна може повністю уникнути будь-якого піку.

Джерело: ddi.sutd.edu.sg

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка