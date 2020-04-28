Вчені створили сайт, який пропонує подивитися, з яким ступенем ймовірності настане кінець пандемії Covid-19 у різних країнах світу.

Його створила група вчених з Сінгапурського університету технологій та дизайну та Массачусетського технологічного інституту.

На ресурсі ddi.sutd.edu.sg зібрали дані за новими зареєстрованими випадками захворювань у різних державах. На їх основі науковці склали наочні прогностичні криві, які показують, коли в тій чи іншій країні може закінчитися хвиля пандемії коронавірусу.

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Нині на сайті можна побачити прогнози для 87 країн. Графіки оновлюються і коригуються відповідно до свіжої статистики за кількістю випадків Covid-19.















Коли закінчиться пандемія коронавірусу в різних країнах світу – дослідження / 4 фотографии

Для України вчені прогнозують спад випадків коронавірусу після 19 травня.

Для побудови прогнозів була використана так звана SIR-модель, яка враховує інфікованих та осіб, які вже перехворіли, у певні моменти часу, а також інтенсивність контактів між людьми.

Раніше Факти ICTV писали, що пік захворюваності на коронавірус в Україні малоймовірний, якщо дотримуватися карантинних рекомендацій. Нині ситуація під контролем, заявляють у МОЗ.

У відомстві впевнені, що Україна може повністю уникнути будь-якого піку.

Джерело: ddi.sutd.edu.sg