Коронавірус у США: пляжі Каліфорнії переповнені, не зважаючи на карантин

У США в штаті Каліфорнія незважаючи на спалах коронавірусу люди проводять спекотні дні на узбережжі Тихого океану та відпочивають.

Губернатор штату Гевін Ньюсон впевнений, що з такими темпами успіхів у боротьбі з коронавірусом не буде.

Водночас місцева влада округів Оранж та Вентура дозволила людям відвідувати пляжі, розташовані на їхній території.

Загалом в США зафіксовано 988 490 випадків коронавірусу.

After what they saw over the weekend, Newport Beach city officials will decide Tuesday whether to close their city beaches for the next three weekends. https://t.co/Yg118ii9ar

— NBC Los Angeles (@NBCLA) April 28, 2020