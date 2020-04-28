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Коронавірус у США: пляжі Каліфорнії переповнені, не зважаючи на карантин

У США в штаті Каліфорнія незважаючи на спалах коронавірусу люди проводять спекотні дні на узбережжі Тихого океану та відпочивають.

Губернатор штату Гевін Ньюсон впевнений, що з такими темпами успіхів у боротьбі з коронавірусом не буде.

Водночас місцева влада округів Оранж та Вентура дозволила людям відвідувати пляжі, розташовані на їхній території.

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Загалом в США зафіксовано 988 490 випадків коронавірусу.

До речі, США мають кілька варіантів відповідальності для Китаю через спалах Covid-19.

Про це під час брифінгу в Білому домі заявив президент США Дональд Трамп.

Джерело: The Guardian

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