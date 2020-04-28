Станом на ранок 28 квітня у світі 3 041 517 осіб захворіли на коронавірус. З них 211 159 померли, одужали 893 967 людей.

США залишаються антилідером серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 988 451.

На другому місці Іспанія, де коронавірусом заразилися 229 422 особи, померло – 23 521.

Італія – ​​на третій позиції. Там 199 414 хворих, з яких 26 977 померли.

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Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

Франція – 165 963;

Німеччина – 158 758;

Великобританія – 158 348;

Росія – 87 147;

Бельгія – 46 687;

Нідерланди – 38 440;

Швейцарія – 29 164;

Португалія – ​​24 027;

Швеція – 18 926;

Австрія – 15 274;

Польща – 11 902;

Норвегія – 7 599.

Станом на 9.30 27 квітня в Україні відомо про 9 009 випадків Covid-19. За добу захворіли 392 людини.

З них 220 летальних випадків, а 864 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.