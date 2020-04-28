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Факти / Світ

Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 28 квітня

Станом на ранок 28 квітня у світі 3 041 517 осіб захворіли на коронавірус. З них 211 159 померли, одужали 893 967 людей.

США залишаються антилідером серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 988 451.

На другому місці Іспанія, де коронавірусом заразилися 229 422 особи, померло – 23 521.

Італія – ​​на третій позиції. Там 199 414 хворих, з яких 26 977 померли.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

  • Франція – 165 963;
  • Німеччина – 158 758;
  • Великобританія – 158 348;
  • Росія – 87 147;
  • Бельгія – 46 687;
  • Нідерланди – 38 440;
  • Швейцарія – 29 164;
  • Португалія – ​​24 027;
  • Швеція – 18 926;
  • Австрія – 15 274;
  • Польща – 11 902;
  • Норвегія – 7 599.

Станом на 9.30 27 квітня в Україні відомо про 9 009 випадків Covid-19. За добу захворіли 392 людини.

З них 220 летальних випадків, а 864 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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