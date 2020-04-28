У США лікар, що боролась з пандемією Covid-19, покінчила життя самогубством.

49-річна Лорна Брін очолювала департамент швидкої допомоги в одній із клінік на Манхеттені, куди доставляли чимало хворих на коронавірус.

Нещодавно вона сама отримала позитивні результати тесту на Covid-19, після чого її відправили на самоізоляцію.

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Лорна Брін пішла з життя у своєму ж будинку, де перебувала разом із родиною.

– Вона справді перебувала на передовій боротьби. Лорна є жертвою пандемії так само, як усі інші, хто загинув. Вона просто старалася виконувати свою роботу і це її вбило, – прокоментував батько померлої.

Колеги у заяві лікарні про смерть Лорни Брін назвали її героїнею.

Місто Нью-Йорк вже декілька тижнів залишається епіцентром поширення коронавірусу в США. Інфекція забрала життя понад 17 тис. людей, тоді як по всій країні – понад 57 тис.

Факти ICTV розповідали про те, що у штаті Нью-Йорк випадків Covid-19 зафіксували більше, ніж в будь-якій іншій країні світу.