ООН прогнозує історичний рівень безробіття через пандемію Covid-19

У другому кварталі 2020 року 195 млн людей у всьому світі втратять роботу через пандемію коронавірусу. Такі цифри оприлюднила ООН у квітневій доповіді.

– Криза, викликана пандемією Covid-19, занурює світову економіку у рецесію з історичними рівнями безробіття та бідності, – повідомили аналітики організації.

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Відповідно до прогнозів ООН, найбільше від кризи, спричиненої коронавірусом, постраждають малі і середні підприємства, фермери, самозайняті громадяни, біженці і мігранти.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що кількість зареєстрованих безробітних в Україні зросла на 26 тис. за тиждень. Тепер вона становить 431,9 тис. осіб.

Джерело: ООН