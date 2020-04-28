ООН прогнозує історичний рівень безробіття через пандемію Covid-19

У другому кварталі 2020 року 195 млн людей у всьому світі втратять роботу через пандемію коронавірусу. Такі цифри оприлюднила ООН у квітневій доповіді.
– Криза, викликана пандемією Covid-19, занурює світову економіку у рецесію з історичними рівнями безробіття та бідності, – повідомили аналітики організації.
Читайте: Уряд виділив 6 млрд грн на допомогу з безробіття
Відповідно до прогнозів ООН, найбільше від кризи, спричиненої коронавірусом, постраждають малі і середні підприємства, фермери, самозайняті громадяни, біженці і мігранти.
До слова, раніше Факти ICTV писали, що кількість зареєстрованих безробітних в Україні зросла на 26 тис. за тиждень. Тепер вона становить 431,9 тис. осіб.
Джерело: ООН