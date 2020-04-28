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Факти / Світ / Росія

Пік не пройдено: Путін продовжив карантин у Росії через коронавірус

У Росії продовжили “неробочі дні” у зв’язку з поширенням коронавірусу до 11 травня.

Про це оголосив президент країни Володимир Путін під час свого звернення до народу.

Водночас 6-8 травня будуть неробочими зі збереженням зарплати, додав лідер держави.

Путін також підкреслив, що Росії вдалося загальмувати поширення епідемії, але пік ще не пройдено.

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Станом на 28 квітня в Росії зафіксовано 93 558 випадків коронавірусу. 867 осіб померли.

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