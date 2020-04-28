Світовий банк дає Україні $135 млн на підтримку медицини в боротьбі з Covid-19

Світовий банк затвердив додаткове фінансування медицини в Україні розміром $135 млн, з них $35 млн будуть спрямовані на протидію поширенню пандемії коронавірусу.

Рада директорів банку ухвалила проект Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей вночі 28 квітня.

Додаткове фінансування допоможе Україні оновити близько 40 відділень екстреної медичної допомоги та інсультних відділень, що забезпечить виконання складних медичних процедур з використанням високотехнологічного обладнання та протоколів лікування хворих, – прокоментував в.о. директора Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Алекс Кремер.

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Також він додав, що так пацієнти зможуть обирати лікарні в Україні самостійно, а їхні витрати на хірургічне втручання відшкодовуватиме держава.

Також планується закупівля сучасного обладнання та покращення якості медичних послуг.

Як зазначає банк, це додаткове фінансування допоможе Україні здійснити необхідну модернізацію лікарень та впровадити важливі реформи, провести навчання українських лікарів з надання сучасних медичних послуг.

$35 млн планується використати на закупівлю необхідних матеріалів та устаткування для боротьби з коронавірусом в Україні, проведення необхідного навчання для персоналу та відшкодування коштів медичним закладам, які лікують пацієнтів з Covid-19.

Нагадуємо, що наразі в Україні зафіксовано 9 410 випадків Covid-19, за добу захворіла 401 особа.