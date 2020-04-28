За останню добу у Білорусі виявили ще 919 випадків інфікування Covid-19, напередодні приріст становив 826 осіб.
Загалом у країні зареєстровано 12 208 осіб з позитивним тестом на коронавірус – це 7,5% від кількості проведених тестів.
За даними МОЗ, загалом у країні від коронавірусу померли 79 осіб, а одужали й виписані 1 993 пацієнти.
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Наразі у Білорусі проведено 161 028 тестів на Covid-19.
До слова, президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що коронавірус – це покарання білорусам за недбале ставлення до лісів.
Джерело: TUT.by