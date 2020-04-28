У Чехії минулої доби зареєстрували найнижчий приріст заражених на коронавірус за останні півтора місяця.

За добу там підтвердили 41 випадок Сovid-19.

Станом на 28 квітня у Чехії виявлено понад 7,4 тис. хворих, з них 223 людини померли від ускладнень.

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24 квітня уряд Чехії ухвалив рішення про скасування загальнонаціонального карантину через пандемію коронавірусу.

Громадянам дозволили вільно пересуватись країною та виїжджати за її межі.

У Чехії планують відкрити ресторани та кафе до 25 травня.

З понеділка дозволили відкрити магазини площею до 2,5 тис. кв. м. Також відновили свою роботу ботанічні сади, фітнес-центри та автошколи.

Нагадуємо, що станом на 28 квітня в Україні зафіксовано 9 410 випадків коронавірусу, з них 992 людини одужали.