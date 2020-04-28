У Норвегії затримали мільйонера Тома Хагена – підозрюють у вбивстві дружини

28 квітня в Норвегії поліція затримала мільйонера Тома Хагена, якого підозрюють в причетності до вбивства дружини.

Його дружина Анна-Елізабет Фалкевік-Хаген зникла 1,5 роки тому. 70-річного Хагена затримали, коли він виходив з дому на роботу.

Останній раз жінку бачили в жовтні 2018 року. В обмін на її звільнення викрадачі вимагали $ 10,3 млн в криптовалюті Монеро.

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Потім в будинку мільйонера з’явилася записка з попередженням, щоб він не зв’язувався з поліцією, інакше дружину вб’ють.

У 2019 поліція почала переглядати справу, заявивши, що можливо викрадення було інсценовано.

Нагадаємо, в місті Кумбран (Велика Британія) Ентоні Вільямс вбив свою дружину Рут під час карантину, введеного через пандемію коронавірусної інфекції. 67-річну Рут Вільямс знайшли з травмою голови у себе вдома. Жінка померла в лікарні.

Джерело: vg.no