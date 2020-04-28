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Факти / Світ

В Австралії та Новій Зеландії почали послаблювати карантин

В Австралії та Новій Зеландії скасовують певні обмежувальні заходи, які були впроваджені через поширення коронавірусу.

У Сіднеї у вівторок для місцевих жителів відкрили пляжі.

У штаті Новий Південний Уельс із п’ятниці хочуть дозволити дорослим у складі не більше двох осіб ходити у гості, проте діти мають залишатися вдома.

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Також з вівторка у Новій Зеландії почало діяти послаблення самоізоляції, яка була впроваджена у країні з 26 березня.

Жителі вже активно прямують на пляжі міста Крайстчерч, які популярні серед серфінгістів.

Водночас у Новій Зеландії, залишають закритими паби, перукарні й більшість магазинів.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що авіакомпанія Virgin Australia збанкрутувала на тлі коронавірусної кризи.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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