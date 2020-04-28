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Факти / Світ

Єгипет продовжив режим надзвичайного стану на три місяці

Президент Єгипту Абдул Фаттах Ас-Сісі продовжив надзвичайний стан у країні ще на три місяці.

Таке рішення було ухвалене у зв’язку із загрозами безпеці та здоров’ю громадян. Також було продовжено режим комендантської години в низці районів на півночі Синайського півострова.

Надзвичайний стан у Єгипті діятиме три місяці, починаючи з 28 квітня.

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Стежити за виконанням режиму доручили поліції і збройним силам Єгипту. Вони повинні робити все необхідне для протидії тероризму і його фінансування, стежити за збереженням приватного і громадського майна, захищати життя громадян.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що Грузія продовжує режим надзвичайного стану через коронавірус до 22 травня.

Джерело: Eg24.news

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